Путин пожелал, чтобы у всех россиян была осуществимая мечта

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что у каждого человека должна быть мечта, к которой он стремится и которую способен реализовать. Слова российского лидера передает РИА Новости.

«Еще одна награжденная сказала, что у нас была мечта. Вот так, чтобы у нас у всех была мечта, которую мы могли бы осуществить, и добивались бы этой цели», — сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул важность поддержки молодежи. По его словам, обществу необходимо помогать подрастающему поколению находить свое призвание и заниматься тем делом, которое приносит удовлетворение.

В День России Владимир Путин провел традиционную торжественную церемонию в Большом Кремлевском дворце. Глава государства поздравил выдающихся деятелей страны — тех, кто получил звания Героев Труда, а также лауреатов государственных премий.

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