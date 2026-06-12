Путин пожелал, чтобы у всех россиян была осуществимая мечта

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 19 0

Глава государства затронул тему, которая касается каждого человека независимо от возраста и профессии.

Путин в День России пожелал всем исполняемой мечты

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что у каждого человека должна быть мечта, к которой он стремится и которую способен реализовать. Слова российского лидера передает РИА Новости.

«Еще одна награжденная сказала, что у нас была мечта. Вот так, чтобы у нас у всех была мечта, которую мы могли бы осуществить, и добивались бы этой цели», — сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул важность поддержки молодежи. По его словам, обществу необходимо помогать подрастающему поколению находить свое призвание и заниматься тем делом, которое приносит удовлетворение.

В День России Владимир Путин провел традиционную торжественную церемонию в Большом Кремлевском дворце. Глава государства поздравил выдающихся деятелей страны — тех, кто получил звания Героев Труда, а также лауреатов государственных премий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сила российского государства заключается в преемственности традиций и уважении к историческому наследию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
«Неоспоримый факт»: Волочкова в День России напомнила, что она великая балерина
15:15
Людмилу Чурсину похоронили под залпы артиллерийского салюта
15:14
Путин вручил Марине Нееловой золотую медаль «Герой Труда»
15:07
Людмилу Чурсину похоронили на Сестрорецком кладбище Санкт-Петербурга
15:05
Путин пожелал, чтобы у всех россиян была осуществимая мечта
15:00
Владимир Путин назвал главные ценности российского народа

Сейчас читают

«Кто сыграет так сегодня?» — Шелгунов вспомнил уникальность Чурсиной
Людмилу Чурсину проводили в последний путь под аплодисменты и крики «Браво!»
Медведев в День России отправил портреты западных политиков в шредер
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео