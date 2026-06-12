Людмилу Чурсину похоронили под залпы артиллерийского салюта

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 356 0

На фоне играл государственный гимн России.

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Пряхин; 5-tv.ru

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Народную артистку СССР Людмилу Чурсину похоронили в Санкт-Петербурге под залпы артиллерийского салюта и государственный гимн России. Кадры публикует 5-tv.ru.

Церемония прощания прошла в Спасо-Преображенском соборе, куда пришли десятки людей. Среди собравшихся были члены семьи Чурсиной, ее близкие друзья, коллеги по творческому цеху, а также многочисленные преданные зрители.

У гроба выстроился ряд памятных венков — от родных, жителей Петербурга, от Александринского театра и Театра юных зрителей (ТЮЗ), а также президента России Владимира Путина.

После завершения церковной службы тело Людмилы Чурсиной предали земле на Сестрорецком кладбище.

Актриса умерла 10 июня в возрасте 84 лет. Последний год жизни Людмила Чурсина боролась с онкологическим заболеванием.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что незадолго до смерти Людмила Чурсина готовилась вернуться к своей первой большой роли Настасьи Филипповны в спектакле «Идиот» в Театре Российской Армии.

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