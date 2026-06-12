«Один из основателей британского поп-арта»: ушел из жизни художник Дэвид Хокни

Умер Дэвид Хокни, британский художник

Британский художник Дэвид Хокни ушел из жизни. Телеканал «Би-би-си» сообщил, что он скончался накануне, 11 июня.

О смерти художника сообщила его пресс-секретарь Эрика Болтон. Через месяц ему должно было исполниться 89 лет. По словам Болтон, Хокни «мирно скончался у себя дома».

Британский художник считался одной из ключевых фигур изобразительного искусства XX века. В 1960-е годы он стоял у истоков британского поп-арта, войдя в число основателей этого направления.

Художник родился в Йоркшире. Часть жизни он провел в Лондоне, также у него было несколько домов в Калифорнии. Работая в столице Великобритании, он часто создавал картины с местными пейзажами, а также изображал яркую природу своего родного Йоркшира.

За долгую карьеру художник экспериментировал с живописью, графикой, фотографией, сценографией и цифровым искусством — от полароидных коллажей до работ на iPad.

В 2026 году он стал офицером ордена Почетного легиона, одной из высших наград Франции. Искусствоведы называли Хокни «современным Пикассо» за его способность постоянно переосмысливать искусство и менять взгляд зрителей на привычные вещи.

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