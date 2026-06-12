Путин старается регулярно общаться с представителями разных родов войск

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 35 0

Президент поддерживает контакт как с рядовыми бойцами, так и с высшим командным составом.

Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Шарифулин; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин старается поддерживать постоянную связь со всеми категориями военнослужащих. Об этом глава государства заявил на встрече с бойцами специальной военной операции (СВО).

«Вы наверняка обращали внимание на то, что я стараюсь регулярно общаться, встречаться и быть в контакте постоянном с представителями различных родов, видов вооруженных сил, разного уровня: и с рядовыми бойцами, и с начальниками самого высокого уровня», — отметил Владимир Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что находится на постоянной связи с командующими группировок войск. Кроме того, глава государства регулярно обсуждает оперативную обстановку с командирами различных подразделений — руководителями бригад, дивизий, армий и батальонов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле, которая была приурочена ко Дню России, подчеркнул, что сила государства заключается в преемственности традиций и уважении к историческому наследию.

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