Путин на встрече со штурмовиками заявил, что просто хотел их увидеть

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Алена Куликова
Алена Куликова 46 0

Президент России попросил передать слова благодарности всем бойцам, которые сражаются в зоне СВО.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В День России Владимир Путин провел встречу с военными, которые участвуют в специальной операции. Мероприятие прошло в Кремле.

Обращаясь к бойцам, президент подчеркнул: «Это ваш день». По его словам, именно эти люди напрямую защищают страну.

Глава государства отдельно отметил роль штурмовых отрядов. Он пояснил, что во все времена такие подразделения решали, чем закончится сражение.

«Я просто вас хотел увидеть, сказать вам „спасибо“», — сказал президент России.

Владимир Путин также попросил передать слова благодарности всем мужчинам и всем бойцам, которые сражаются рядом.

Кроме того, глава государства заявил, что с удовольствием выслушает оценки военных о происходящем и их мнение о том, что можно было бы сделать, чтобы задачи решались понятнее и с максимальным результатом для Родины.

Ранее Владимир Путин признался, что имеет четвертый разряд плотника. 

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