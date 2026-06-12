Сумка из «кожи тираннозавра» не нашла покупателя на аукционе в Париже
Максимальная ставка достигла только 150 тысяч евро.
Фото: www.globallookpress.com/Bruno Levesque via www.imago-ima
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Сумка из кожи тираннозавра не нашла покупателя на аукционе в Париже
Торги в аукционном доме Hjtel Drouot завершились неудачей для создателей необычного аксессуара. Сумку, материал для которой якобы получили из белка динозавра, так и не смогли продать. Об этом сообщило издание Agence France-Presse (AFP).
Максимальная ставка достигла только 150 тысяч евро, хотя организаторы рассчитывали на сумму от 300 до 500 тысяч евро. В итоге лот был снят с торгов.
Аукционный дом назвал эту сумку «невиданной ранее» в истории предметов роскоши. Изделие создали компании Lab-Grown Leather Limited, The Organoid и польский бренд Enfin Leve. Для производства использовался выращенный в лаборатории материал на основе коллагена. Белок получили из окаменелой бедренной кости тираннозавра возрастом около 67 миллионов лет.
Однако эксперты усомнились в подлинности продукта. Мэри Швейцер из Университета штата Северная Каролина заявила, что кожу делают из дубленой шкуры, а шкуры тираннозавра не существует. Она также отметила, что коллаген является универсальным белком, поэтому нет гарантий, что полученный материал точно воспроизводит именно кожу тираннозавра.
Сумку впервые показали в апреле в музее ArtZoo, но публичный интерес не превратился в высокие ставки.
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