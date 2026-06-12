Путин дал совет недружественным странам и призвал жить дружно

В День России президент Владимир Путин провел встречу с участниками специальной военной операции и затронул темы, которые касаются не только фронта, но и будущего страны. Глава государства высказался о ходе боевых действий, отношениях России с Западом, поддержке ветеранов СВО, развитии беспилотных технологий и увековечивании памяти погибших бойцов.

«Это ваш день»

Президент на встрече с военнослужащими отметил их вклад в защиту Родины и подчеркнул, что День России — это их день. По словам главы государства, он специально хотел увидеть бойцов лично, поблагодарить их за службу и услышать мнение тех, кто находится на передовой.

«С вами хотел встретиться отдельно и именно сегодня, в День России, поскольку вы как раз те люди, которые, как и другие наши военнослужащие, напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества, защитой России. Это ваш день — День России», — указал российский лидер.

Президент также попросил передать слова благодарности всем российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО.

О конфликте на Украине и противостоянии с Западом

Одной из центральных тем встречи стала ситуация вокруг Украины. Путин заявил, что Россия не начинала военные действия и восемь лет пыталась добиться мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

«А потом что выяснилось? Выяснилось, что они в Минск приехали, подписали минские так называемые соглашения. А потом <…> публично признались: сделали специально для того, чтобы дать киевскому режиму возможность перевооружиться и начать боевые действия», — заявил президент.

Глава государства также отметил, что сегодня Россия фактически противостоит всему коллективному Западу и странам НАТО. Путин подчеркнул, что попытки нанести стратегическое поражение России обречены на провал, поскольку страна опирается на поддержку своего народа.

Он также обратил внимание, что после 2022 года ряд государств поспешили вступить в НАТО, рассчитывая получить собственные выгоды в случае ослабления России.

«Не воюйте с Россией»

Путин также дал совет недругам страны — не вступать в конфронтацию с Россией. По словам президента, единственный разумный путь — это диалог и поиск решений за столом переговоров, а не ультимативные требования.

«Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров», — сказал Путин.

Более 700 тысяч человек на передовой

Во время общения с военнослужащими Путин сообщил, что численность российской группировки в зоне СВО сегодня превышает 700 тысяч человек.

Президент подчеркнул, что власти уже думают о будущем военнослужащих после завершения спецоперации. По его словам, в правительстве ведется работа по вопросам трудоустройства, получения образования, медицинской реабилитации и социальной адаптации ветеранов.

Глава государства отметил, что Минобороны постепенно становится высокотехнологичной структурой, а потому для бойцов важно создавать возможности для профессионального роста и переобучения.

Имена героев должны остаться в истории

Отдельно президент остановился на вопросе сохранения памяти о погибших участниках спецоперации.

По его мнению, именами героев должны называться не только штурмовые подразделения и воинские части, но и школы, улицы и другие общественные объекты.

Путин подчеркнул, что такая работа необходима прежде всего будущим поколениям, которые должны знать примеры настоящего служения Родине.

Дроны, спутники и технологии будущего

Значительная часть разговора была посвящена развитию современных технологий на фронте.

Президент рассказал, что в России продолжается создание спутниковой группировки, которая позволит управлять тяжелыми беспилотниками и обеспечивать устойчивую связь. По его словам, работа идет хорошими темпами, а результаты военнослужащие смогут почувствовать уже в ближайшее время.

Кроме того, Путин заявил, что отечественная низкоорбитальная спутниковая система в перспективе сможет не уступать американской Starlink, а по отдельным параметрам — даже превосходить ее.

Активно развивается и направление FPV-дронов, а также беспилотников с элементами искусственного интеллекта. Президент сообщил, что подобные разработки уже находятся в стадии практического применения.

«Народный ОПК» и борьба с беспилотниками

Путин назвал противодействие дронам одной из ключевых задач современной армии. По его словам, над этим работают не только оборонные предприятия и профильные ведомства, но и тысячи энтузиастов по всей стране.

Президент отдельно отметил вклад так называемого «народного ОПК» и российских «кулибиных», которые создают и совершенствуют вооружение буквально вблизи линии фронта.

Он подчеркнул, что наиболее востребованные образцы техники и оборудования оперативно включаются в государственный оборонный заказ.

Продвижение на фронте и ответные меры

Глава государства также заявил, что российские войска продолжают продвигаться в зоне спецоперации.

По словам президента, движение вперед идет не так быстро, как хотелось бы, однако происходит ежедневно.

Отдельно Путин затронул тему атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Он заявил, что Россия намерена усиливать ответные удары по объектам противника, чтобы лишить украинскую сторону желания наносить удары по мирным объектам на российской территории.

Президент подчеркнул, что безопасность граждан остается одним из главных приоритетов государства.

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