Экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука пытались подорвать в Новой Москве

Бывшего министра государственной безопасности ДНР, полковника Андрея Пинчука пытались подорвать в его собственном доме в Новой Москве с помощью заминированной посылки. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Все произошло в поселке Щапово. По предварительной информации, курьер одного из маркетплейсов доставил Пинчуку посылку, внутри которой находилось взрывное устройство.

Когда экс-министр открыл коробку, произошла детонация. Пинчук получил ранения, а в помещении выбило окна и двери. На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru писал о предотвращении еще одной попытки покушения на жизнь в столице с использованием самодельного взрывного устройства. На этот раз целью стал сотрудник одного из московских научно-производственных предприятий.

По данным Следственного комитета России, к подготовке покушения оказались причастны двое подростков, действовавших по указанию анонимных кураторов. Фигурантка дела забрала взрывчатку из тайника и передала ее своему ровеснику, который закрепил устройство и GPS-маячок на автомобиле жертвы.