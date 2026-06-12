Экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука пытались подорвать в Новой Москве

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 65 0

В результате детонации в доме выбиты окна и двери.

На кого было совершено покушение сегодня — взрыв в Щапово

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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Бывшего министра государственной безопасности ДНР, полковника Андрея Пинчука пытались подорвать в его собственном доме в Новой Москве с помощью заминированной посылки. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Все произошло в поселке Щапово. По предварительной информации, курьер одного из маркетплейсов доставил Пинчуку посылку, внутри которой находилось взрывное устройство.

Когда экс-министр открыл коробку, произошла детонация. Пинчук получил ранения, а в помещении выбило окна и двери. На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru писал о предотвращении еще одной попытки покушения на жизнь в столице с использованием самодельного взрывного устройства. На этот раз целью стал сотрудник одного из московских научно-производственных предприятий.

По данным Следственного комитета России, к подготовке покушения оказались причастны двое подростков, действовавших по указанию анонимных кураторов. Фигурантка дела забрала взрывчатку из тайника и передала ее своему ровеснику, который закрепил устройство и GPS-маячок на автомобиле жертвы.

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