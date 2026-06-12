Путин назначил Александра Матвеева новым руководителем канцелярии президента

Президент России Владимир Путин назначил Александра Матвеева на должность руководителя канцелярии главы государства. Указ российского лидера уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Матвеева Александра Анатольевича руководителем канцелярии президента Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Этим же указом Владимир Путин освободил от должности прежнего руководителя канцелярии Александра Казакова. Он занимал этот пост на протяжении последних шести лет — с 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Олег Савельев покинул пост заместителя министра обороны России — руководителя аппарата главы ведомства, перейдя на другое место работы. Он занимал эту должность с мая 2024 года, ранее работая аудитором Счетной палаты, где курировал вопросы обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Также стало известно о назначении генерал-полковника Александра Чайко новым главнокомандующим Военно-космическими силами России.

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