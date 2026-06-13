«Картофелина с рыбьей чешуей»: ФБР вышло на поиски необычного НЛО

В 2024 году ФБР расследовало появление НЛО в виде картофелины в Колорадо

Федеральное бюро расследований (ФБР) США в 2024 году проводило расследование появления странного неопознанного летающего объекта (НЛО). О нем прежде сообщили якобы видевшие его бывшие сотрудники разведки. По их словам, нечто напоминало летающую полупрозрачную картофелину, покрытую «рыбьей чешуей». Соответствующие данные содержатся в опубликованных Пентагоном документах.

Накануне американское Министерство войны обнародовало третью партию свидетельств контактов человека с НЛО. В одном из них есть выдержки из документа ФБР, датированного 2024 годом, в котором приведена сокращенная версия допроса свидетеля возможного появления летающего клубня в горах штата Колорадо. По словам очевидцев, это произошло в 2022 году.

«Бывший офицер разведки армии США вместе с четырьмя сослуживцами наблюдали беспилотный летательный аппарат над горами Шайенн, когда они выходили из своего офисного здания… Объект имел форму „картофелины“ с четкими краями и, казалось, был окрашен в кремово-беловатый цвет. Он был полупрозрачным с легким мерцанием», — так федеральные агенты описали показания свидетелей.

Под «рыбьей чешуей» подразумевались покрывающие объект «несимметричные панели неправильной формы». Разведчики, обнаружившие НЛО, утверждали, что сам клубень не отбрасывал тени, был неподвижен, но упомянутые панели-чешуйки переливались волнами. Он провисел в воздухе две минуты и пропал «за время, необходимое для поворота головы».

Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать файлы об НЛО, процесс был запущен 8 мая, Пентагон раскрывает соответствующие документы раз в несколько недель. Обещание главы Белого дома последовало за резонансным интервью одного из своих предшественников Барака Обамы. Экс-президент заявил, что инопланетяне существуют, хоть у него и нет доказательств.

По одной из версий, темой НЛО Трамп отвлекает внимание общественности от конфликта в Иране, по другой — пытается снизить давление по поводу дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми. Третья указывает на связь с премьерой научно-фантастического фильма Стивена Спилберга «День раскрытия» (Disclosure Day) — о том, как правительство раскрывает факт существования инопланетян.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США ракетой за 500 тысяч долларов сбили воздушный шар, приняв его за НЛО.

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