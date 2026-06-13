Аналитик Шилина: мошенники могут использовать записанный голос жертвы для обмана

Попытки подшутить над телефонным мошенником или свести разговор с ним в другое русло может обернуться серьезными последствиями. Аферисты способны записать голос человека и в дальнейшем использовать для подтверждения операций в банке или манипулирования его близкими. Об этом журналистам РИА Новости рассказала руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.

«Пытаться переиграть мошенника — это опасная игра, в которой исход практически всегда предрешен не в вашу пользу. Главная ошибка здесь — переоценивать свои силы», — заявила эксперт.

Как подчеркнула Шилина, заблуждение — считать, что переиграть преступника по телефону легко. Пока вы высмеиваете мошенника, заставляете признаться в стремлении присвоить ваши деньги и так далее, он продумывает следующий шаг. У злоумышленников целый спектр методик, рассчитанных как на «легкую добычу», так и на «тертый калач».

По словам эксперта, мошенник и его жертва находятся в неравных условиях. В обойме первого, в частности, отточенные психологические схемы. Преступник умело загоняет собеседника в эмоциональную ловушку, манипулирует и делает управляемым по мере развития разговора. Кроме того, сам факт беседы опасен, так как может повлечь утечку данных, например, голоса. Следующий звонок аферист совершит уже от вашего лица.

Главная победа — не переиграть злоумышленника, а не позволить ему себя обмануть. И достигается она единственным способом — завершением разговора.

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