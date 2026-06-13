В Армении задержали математика Михаила Вербицкого*
Ранее мужчина преподавал на математическом факультете Высшей школы экономики.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Математика и блогера Михаила Вербицкого* задержали правоохранительные органы Армении в аэропорту Звартноц в Ереване. Об этом сообщили 5-tv.ru.
«Сейчас он находится в КПЗ. Он находится в розыске в России», — заявили в дежурной части.
Ранее блогер был объявлен в розыск в России. Другой информации о задержании математика к настоящему времени не поступало.
Михаил Вербицкий разыскивается по уголовному делу, возбужденному касательно публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.
В январе 2025 года Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов за призывы к ударам по России.
Ранее Вербицкий преподавал на математическом факультете Высшей школы экономики (ВШЭ) и известен как создатель блога LJ.Rossia, который был заблокирован Роскомнадзором из-за публикаций, в которых задержанный критически высказывался о специальной военной операции и России.
Как ранее писал 5-tv.ru, на днях ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который готовил убийство сотрудника Министерства обороны России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — внесен в перечень террористов и экстремистов.
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