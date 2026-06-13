«Он добряк»: Катя Гордон заступилась за тренера-многоженца Виталия Кафанова

Юрист Екатерина Гордон заступилась за тренера-многоженца Виталия Кафанова

Пока многочисленные бывшие жены тренера вратарей сборной России по футболу Виталия Кафанова делят его деньги, находятся женщины, оправдывающие его. В их числе звездный юрист Екатерина Гордон. Она считает обвинения незаслуженными, а мотивы разочарованных дам — исключительно корыстными и недостойными. А сам тренер — просто хороший человек, слишком добрый и позволяющий на него клеветать, уверена она.

Первая жена Кафанова Марал публично заявила о его изменах и незаконно заключенных браках с другими женщинами — Риммой и Валентиной. Браки с Марал и Риммой были расторгнуты в 2025 году, с Валентиной — в 2018-м. Сводить в ЗАГС сразу двух дам он смог, потому что владеет двумя паспортами — российским и туркменским. Подарившая Кафанову детей Марал потребовала значительную часть его доходов, но Гордон идею не поддержала.

«Организуют целую кампанию против заслуженного тренера России Виталия Кафанова, да еще и после того, как он в очередной раз выплатил крупную сумму своей первой супруге. Сколько еще будет всплывать „бывших“, алчущих сочувствия и денег?» — рассуждает она в видеообращении в личном блоге.

Гордон взялась представлять интересы Кафанова, потому что считает его искренним и неподкупным человеком. Она уверена, что ее клиент достаточно заплатил Марал. Более того, тренер содержит и бывших, и действующих своих женщин. Он никому ничего не должен, уверена юрист, но люди продолжают требовать и пользоваться его мягкостью.

«Он добряк, и именно это является поводом поливать его бесконечно грязью. Его обнажают его же ученики, потому что и им он постоянно помогает. Спасатель. Я сама такая», — сказала Гордон.

Гордон подчеркнула, что Кафанову предлагали откупиться, заплатить 100 миллионов, чтобы Марал больше не дискредитировала его в прессе. Было заключено мировое соглашение, по которому ей выплачиваются большие деньги, но порочащие материалы все еще выходят в СМИ. Юрист призвала тренера попридержать свое милосердие и не препятствовать попыткам его защитить. Виталий Витальевич заступается за близких и просит дать им денег, что просят, а Катя Гордон настаивает — они враги.

Досталось и блогеру Иде Галич, которая взяла интервью у бывших жен Кафанова. Их правозащитница назвала «тетками», развернувшими дискредитационную кампанию ради наживы, а Галич — человеком, который пытается «пока неумело бороться за справедливость», но не консультируется с Гордон и другими юристами Кафанова. Уж они бы, видимо, объяснили, что многоженство случилось по ошибке, женщины должны это понять (и простить?) и уйти с миром.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывшая жена предпринимателя Романа Товстика Елена обвинила его в экономии на собственных детях. Он сошелся с экс-супругой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной, урезал расходы на шестерых отпрысков в три раза, а теперь еще заставляет продать дом, чтобы покрыть свои траты.

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