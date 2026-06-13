Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт формирований ВСУ на днепропетровском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Стрельба велась с боевой позиции, находящейся непосредственно в районе недавно освобожденного города Красноармейска ДНР. Операторы войск беспилотных систем входе воздушной разведки выявили укрепленный опорный пункт противника, замаскированный в лесополосе. Координаты цели были переданы на пункт управления огнем самоходного дивизиона.

Военнослужащие расчёта самоходной установки в кратчайшие сроки навели орудие на цель и произвели серию залпов 152-мм осколочно-фугасными снарядами на дистанцию более 20 км. Кадры объективного контроля подтверждают точные попадания снарядов в цель и полное уничтожение опорного пункта ВСУ. Корректировку артиллерийского огня и контроль поражения целей осуществлял расчет войск беспилотных систем при помощи разведывательных беспилотников.

Подразделения артиллерии 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают укрепленные опорные пункты, технику, пункты управления БпЛА, а также живую силу ВСУ, создавая благоприятные условия для наступательных действий штурмовиков. Эффективное взаимодействие подразделений дивизии обеспечивает продолжение создания полосы безопасности на территории Днепропетровской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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