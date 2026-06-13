Умер актер легендарного сериала «Семнадцать мгновений весны» Паул Буткевич

Умер заслуженный артист РСФСР, латвийский и российский киноактер Паул Буткевич. Ему было 85 лет. О его смерти 12 июня сообщила председатель правления Союза кинематографистов Латвии Марта Бите.

Известно, что он ушел из жизни в больнице города Екабпилса в Латвии. Официальная причина смерти актера пока не раскрывается.

В то же время, по данным СМИ, в последние годы он тяжело болел. На нем сказались последствия травмы позвоночника, сердечная недостаточность, а также пережитые инфаркты и инсульты, из-за которых он был прикован к инвалидному креслу и не вставал с постели.

Актер был известен по ролям в ряде культовых кинолент, включая легендарный сериал «Семнадцать мгновений весны», где он сыграл советского связного, фильм «Гардемарины, вперед!», где он исполнил роль поручика лейб-кирасирского полка Бергера.

Также он снимался в фильмах «Долгая дорога в дюнах», «Незаконченный ужин», «Мираж», «Европейская история», «Багратион» и других работах. Всего на его счету около 150 киноролей.

Он дебютировал в кино в 17-летнем возрасте, снявшись в фильме «Клятва Гиппократа», над созданием которого работал режиссер Армида Неретниеце. Полноценная актерская деятельность началась в 1960-х годах.

Помимо российских проектов, Буткевич снимался в Германии, Польше, Швеции, Дании и Индии. Еще он пробовался на роль Штирлица в сериале Татьяны Лиозновой, однако Вячеслав Тихонов тогда его обошел.

В 2016 году его наградили Крестом признания IV степени за вклад в культуру и киноискусство Латвии.

Как ранее писал 5-tv.ru, в мае умер американский актер Том Кэйн, озвучивавший мастера Йоду в мультфильме «Звездные войны». Помимо работы в кино и на телевидении, его голос можно было услышать на аттракционах в Диснейлендах США, Японии и Франции.

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