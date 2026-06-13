«Я ругалась»: Этери Тутберидзе о том, как добивалась квартиры для Медведевой

Тренер Этери Тутберидзе помогла фигуристке Евгении Медведевой получить квартиру

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в свое время сильно помогла двукратной олимпийской чемпионке Евгении Медведевой. В шоу «ALEKÓ in my bag» знаменитость с гордостью рассказала, как много лет назад ей удалось «выбить» для своей небезызвестной подопечной просторную квартиру.

«В случае с Женей Медведевой квартира была предоставлена маленькая, и я ругалась. Когда мне удалось отвоевать квартиру в три раза больше, я была очень довольна», — сказала Этери Тутберидзе в разговоре с журналистом Алеко Надиряном.

Кроме того, она вспомнила и другую историю, которая тоже связана с квартирным вопросом. По словам Тутберидзе, ее коллеге — тренеру по фигурному катанию Сергею Дудакову — после Олимпиады не хотели давать «квадратные метры». Тогда Этери вступилась за прославленного спортсмена.

После всех формальностей долгожданное жилье Дудакову все же предоставили. Однако добиться этого, по утверждению Тутберидзе, было совсем непросто. Она даже рисковала остаться без собственной квартиры, которую также намеривалась получить от государства. Но все обошлось: в итоге заветные «метры» получила и Тутберидзе, и Дудаков.

Ранее в передаче Алеко Надиряна Этери Тутберидзе рассказала, каково это быть матерью-одиночкой. Тренер призналась, что никогда не хотела иметь такой статус, однако судьба распорядилась иначе.

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