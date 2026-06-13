Французский банк заблокировал счет клиента из-за графы «место рождения: Россия»

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Алена Куликова
Алена Куликова 35 0

Ребенок в детстве был усыновлен.

Гражданину Франции заблокировали счет из-за места рождения

Фото: www.globallookpress.com/Aloisio Mauricio

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Генконсул Оранский: Французский банк заблокировал счет человеку из России

Французский банк заблокировал счет гражданину Франции, который был усыновлен местной семьей более 15 лет назад. Причиной такого решения стало место рождения клиента — Россия. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский в «РИА Новости».

По словам дипломата, речь идет о ребенке, который в детстве был усыновлен французами и давно получил французское гражданство. Несмотря на это, при оформлении или проверке документов банк обратил внимание на графу «место рождения». Указанная там запись «Россия» послужила основанием для блокировки счета.

Оранский подчеркнул, что такие случаи не единичны. Российские граждане и бывшие россияне во Франции регулярно сталкиваются с абсурдными ситуациями при обращении в банки и государственные учреждения. 

Ранее генконсул рассказывал, что среди граждан Франции появились желающие воевать на стороне Вооруженных сил РФ. 

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