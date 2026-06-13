Горбатого кита вызволили из сетей у берегов Мурманской области

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Алена Куликова
Алена Куликова 1 416 0

Млекопитающее запуталось в рыболовных сетях и не могло выбраться самостоятельно

В Мурманской области завершилось спасение кита

Фото: © РИА Новости

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Волонтеры из группы «Друзья Океана» спасли горбатого кита

В акватории Баренцева моря у острова Кильдин в Мурманской области успешно завершилась операция по спасению горбатого кита, сообщили 5-tv.ru. Млекопитающее спасли волонтеры из группы «Друзья Океана».

Краснокнижное животное запуталось в рыболовных сетях и не могло выбраться самостоятельно. Из-за тугого натяжения веревок на теле кита образовались раны и порезы.

В состав команды входят профессионалы, у которых уже есть успешный опыт освобождения китов из подобных ловушек. Местные жители прозвали пострадавшего кита «канатоносцем Петром Великим».

«По аналогии с мурманским судном — авианосец Петр Великий. Теперь он свободный — не канатоносец», — написали представители «Друзья Океана».

Ранее руководитель проекта гражданской науки «Киты Териберки» Татьяна Ефремова рассказывала о тяжелом состоянии горбатого кита. Животное истощено и имеет серьезные повреждения. Причиной этого стало запутывание в рыболовных сетях.

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