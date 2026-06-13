У сборной Англии украли бутсы во время ЧМ-2026 по футболу

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 20 0

Инцидент в Канзас-Сити едва не сорвал подготовку британских футболистов к стартовому матчу мирового первенства.

У сборной Англии украли бутсы во время ЧМ-2026 по футболу

Фото: 5-tv.ru

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Полиция Канзас-Сити задержала двух подозреваемых, которые могут быть причастны к краже спортивного инвентаря и формы национальной сборной Англии по футболу. Об этом сообщил Sky News.

В правоохранительных органах города уточнили, что предполагаемые преступники были помещены под стражу до выяснения всех обстоятельств дела. В настоящий момент ведется расследование инцидента, связанного с пропажей ценного груза из командного транспортного средства, прибывшего в Миссури.

Хищение произошло в момент транспортировки имущества из Флориды на тренировочную базу англичан. Злоумышленники украли значительную часть экипировки, включая футбольные мячи, специализированное оборудование технического персонала и, что наиболее критично, бутсы, в которых игроки планировали выходить на поле.

Несмотря на происшествие, команда готовится к своему первому матчу на турнире в рамках группы L. Встреча с хорватской сборной должна состояться 17 июня в Далласе. Помимо Хорватии, соперниками англичан станут футболисты из Панамы и Ганы.

Канзас-Сити считается одним из самых небезопасных мест для проведения чемпионата мира 2026 года. Согласно статистическим данным, уровень насильственных преступлений здесь в четыре раза превышает средние показатели по стране. Только за прошлый год в городе зафиксировали тысячи грабежей и нападений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мексика уверенно победила ЮАР в первом матче ЧМ-2026. Встреча завершилась со счетом 2:0 в присутствии десятков тысяч зрителей.

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