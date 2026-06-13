«Я понимаю»: Путин успокоил участника СВО, который разволновался во время доклада

Путин успокоил участника СВО, который разволновался во время доклада

Бойцы специальной военной операции (СВО) спокойнее себя чувствуют на фронте под пулями, чем на встрече с главой государства. Об этом сказал президент России Владимир Путин.

Таким образом российский лидер решил успокоить военнослужащего, который разволновался во время доклада. Это произошло в пятницу, 12 июня, в Кремле во время встречи с бойцами СВО.

Доложить об успехах на поле боя Путину должен был сержант морской пехоты 155-го полка. В ходе рассказа мужчина несколько раз поделился, что «очень переживает».

«Знаете, под пулями вы меньше переживаете, чем здесь, я понимаю», — подбодрил военнослужащего президент.

Сержант согласился с высказыванием главнокомандующего. Он добавил, что бойцы СВО действительно под пулями ведут себя куда естественнее, чем на торжественном приеме с главой страны.

Встреча с представителями разных родов войск была организована в честь Дня России. В ходе мероприятия Путин попросил бойцов поделиться своими оценками ситуации в зоне СВО.

Во время этой встречи президент РФ также вспомнил погибшего на СВО Героя России Нарана Очир-Горяева. Мужчина принимал участие в Прямой линии в декабре 2025 года. Путин отметил: военнослужащий был достойным человеком.

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