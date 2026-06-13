«Я понимаю»: Путин успокоил участника СВО, который разволновался во время доклада

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 73 0

Президент РФ 12 июня встретился с бойцами специальной военной операции.

Путин успокоил участника СВО во время доклада в Кремле

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Путин успокоил участника СВО, который разволновался во время доклада

Бойцы специальной военной операции (СВО) спокойнее себя чувствуют на фронте под пулями, чем на встрече с главой государства. Об этом сказал президент России Владимир Путин.

Таким образом российский лидер решил успокоить военнослужащего, который разволновался во время доклада. Это произошло в пятницу, 12 июня, в Кремле во время встречи с бойцами СВО.

Доложить об успехах на поле боя Путину должен был сержант морской пехоты 155-го полка. В ходе рассказа мужчина несколько раз поделился, что «очень переживает».

«Знаете, под пулями вы меньше переживаете, чем здесь, я понимаю», — подбодрил военнослужащего президент.

Сержант согласился с высказыванием главнокомандующего. Он добавил, что бойцы СВО действительно под пулями ведут себя куда естественнее, чем на торжественном приеме с главой страны.

Встреча с представителями разных родов войск была организована в честь Дня России. В ходе мероприятия Путин попросил бойцов поделиться своими оценками ситуации в зоне СВО.

Во время этой встречи президент РФ также вспомнил погибшего на СВО Героя России Нарана Очир-Горяева. Мужчина принимал участие в Прямой линии в декабре 2025 года. Путин отметил: военнослужащий был достойным человеком.

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