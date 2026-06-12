«Светлый человек»: Путин о погибшем на СВО Герое России Наране Очир-Горяеве

Путин назвал погибшего на СВО Героя России Нарана Очир-Горяева светлым человеком

Президент России Владимир Путин назвал погибшего в зоне СВО Героя России Нарана Очир-Горяева светлым человеком. Об этом глава государства заявил во время встречи с военнослужащими.

«Такой светлый был человек, удивительный», — сказал президент.

Российский лидер поделился воспоминаниями о личном общении с погибшим заместителем командира батальона. Путин вспомнил, как сначала разговаривал с Очир-Горяевым во время Прямой линии, когда тот докладывал из Северска, а затем встретился с ним лично в Москве и поинтересовался, не нужна ли бойцу какая-то бытовая помощь. Президент отметил, что военный, будучи многодетным отцом, во время беседы отказался просить что-либо для себя, а думал исключительно о своей матери.

«Настоящий мужчина, многодетный отец, между прочим. Первый вопрос и по сути единственный — говорит, у меня мама уже в возрасте, у нас все нормально, все хорошо, ничего не надо… Если можно, помочь маме. Такие моменты до слез прошибают», — признался президент.

Владимир Путин добавил, что Россия, к сожалению, теряет таких людей. Глава государства предложил почтить память Нарана Очир-Горяева, а также всех остальных российских бойцов, отдавших свои жизни за родину, минутой молчания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин старается регулярно общаться с представителями разных родов войск, при этом президент поддерживает контакт как с рядовыми бойцами, так и с высшим командным составом.

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