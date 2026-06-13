Власти Афганистана стянули военную технику для подавления протеста женщин

|
Алена Куликова
Алена Куликова 42 0

Машины патрулируют районы.

Власти Афганистана стянули военную технику к городу Герат

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Власти Афганистана стянули военную технику к городу Герат. Это сделано для подавления акций протеста, которые вызваны новыми ограничениями для женщин. Об этом сообщило информационное агентство AFP.

По словам местных жителей, в пятницу военные машины дислоцировали по всему городу. Они патрулируют район. Также появились вооруженные полицейские и дополнительные контрольно-пропускные пункты, на которых работают сотрудники разведки. Жители рассказали, что силы безопасности проверяют мобильные телефоны прохожих.

Один из горожан отметил, что на каждой улице можно заметить подозрительные частные автомобили. Внутри находятся люди в обычной одежде. Они сидят в машинах и наблюдают за окружающими. В итоге жители отказались от планов проводить демонстрации.

Предпосылкой для протестов стал новый список правил для женщин, опубликованный местным министерством по пропаганде добродетели. Он запрещает использование косметики и обязывает носить носки и маски для лица. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Афганистане опровергли сведения об отмене минимального возраста для замужества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:43
Россиянам напомнили о правилах газовой безопасности перед отпуском
14:38
«Не могу есть и глотать воду»: самочувствие комика Элдоса резко ухудшилось
14:37
Пушилин: ВСУ нанесли серьезный ущерб национальному парку «Святые горы» в ДНР
14:30
Россиянка Миронова стала 16‑кратной чемпионкой мира по бильярду
14:26
Задержан пособник террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»
14:16
Неудобная правда? Почему в США призывали разведку скрывать сообщения об НЛО

Сейчас читают

«Кайфаните»: Волкова призвала женщин перестать «исправлять» облик
Горбатого кита вызволили из сетей у берегов Мурманской области
Ольга Бузова показала травмированную ногу после экстренной операции
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео