Как звезды проводят отпуск: Петров сбежал в Рим с прыщом, а Дружинина прочитала стих
Актеры и фигуристки активно путешествуют.
Фото: 5-tv.ru
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Летний отпускной сезон набрал обороты не только у обычных сотрудников, но и у российских знаменитостей. Устав от съемок, интернет-эфиров и постоянной занятости, актеры, фигуристы и телеведущие один за другим потянулись к морю и солнцу. Издание KP.RU собрало несколько наглядных примеров того, как публичные люди проводят свой июнь 2026 года.
Актер Александр Петров вырвался в Европу вместе с супругой Викторией Антоновой, но без сына Феди. Сначала пара посетила Венгрию, а затем добралась до Италии.
«Римские каникулы втроем: с любимым и прыщом на половину лба — решила не замазывать», - подписала жена артиста фото на фоне Rолизея.
Актриса и модель Яна Кошкина, известная по «(НЕ)идеальный мужчина», перед этим пережила несколько изнурительных эфиров в китайском шоу «Сокровища императора» вместе с мамой. Теперь она восстанавливает нервную систему на одном из морских курортов. На свежих снимках звезда демонстрирует подписчикам свою фигуру.
Отдельно выделяется 90-летняя режиссер и актриса Светлана Дружинина. Фото в бикини она не публикует, но выложила ролик, где на фоне моря выразительно зачитывает лермонтовского «Белеет парус одинокий».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия планирует ввести безвизовый режим с тремя странами.
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