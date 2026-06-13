Как звезды проводят отпуск: Петров сбежал в Рим с прыщом, а Дружинина прочитала стих

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Алена Куликова
Алена Куликова 1 344 0

Актеры и фигуристки активно путешествуют.

Как отдыхают российские звезды

Фото: 5-tv.ru

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Летний отпускной сезон набрал обороты не только у обычных сотрудников, но и у российских знаменитостей. Устав от съемок, интернет-эфиров и постоянной занятости, актеры, фигуристы и телеведущие один за другим потянулись к морю и солнцу. Издание KP.RU собрало несколько наглядных примеров того, как публичные люди проводят свой июнь 2026 года.

Актер Александр Петров вырвался в Европу вместе с супругой Викторией Антоновой, но без сына Феди. Сначала пара посетила Венгрию, а затем добралась до Италии. 

«Римские каникулы втроем: с любимым и прыщом на половину лба — решила не замазывать», - подписала жена артиста фото на фоне Rолизея.

Актриса и модель Яна Кошкина, известная по «(НЕ)идеальный мужчина», перед этим пережила несколько изнурительных эфиров в китайском шоу «Сокровища императора» вместе с мамой. Теперь она восстанавливает нервную систему на одном из морских курортов. На свежих снимках звезда демонстрирует подписчикам свою фигуру.

Отдельно выделяется 90-летняя режиссер и актриса Светлана Дружинина. Фото в бикини она не публикует, но выложила ролик, где на фоне моря выразительно зачитывает лермонтовского «Белеет парус одинокий». 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия планирует ввести безвизовый режим с тремя странами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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