Путин: противник не может сдержать натиск ВС РФ и перешел к терроризму

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Срочная новость 43 0

Украинские боевики бессильны перед российскими бойцами на линии фронта.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Вооруженные силы России сохраняют стратегическое преимущество и продвигаются по всем направлениям специальной военной операции, тогда как противник не способен остановить этот натиск и переходит к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании «О социально-экономическом развитии воссоединенных субъектов РФ» в режиме видеоконференцсвязи.

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям», — отметил российский лидер.

Также он подчеркнул, что украинские боевики бессильны перед российскими бойцами на линии фронта.

«Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам — наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что, несмотря на атаки, ситуация на линии соприкосновения не изменится в пользу противника.

Отдельно Путин поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за стойкость, а также отметил работу специалистов, которые продолжают выполнять свои обязанности в сложных условиях.

«Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии, и, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов», — сказал президент.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Путин увеличил штатную численность российской армии.

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