В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

После жесткой посадки легкомоторного самолета в Волгоградской области началась доследственная проверка. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел неподалеку от хутора Алешкин в Чернышевском районе. Воздушное судно выполняло работы по обработке сельскохозяйственных угодий, когда совершило жесткую посадку. В результате происшествия самолет получил повреждения, а пилот был госпитализирован с травмами.

В Следственном комитете уточнили, что проверка проводится по признакам возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

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