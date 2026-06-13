В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 50 0

Следственный комитет России уже начал доследственную проверку.

В Волгоградской области самолет совершил жесткую посадку

Фото: Telegram/Южная транспортная прокуратура/prokutp

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После жесткой посадки легкомоторного самолета в Волгоградской области началась доследственная проверка. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел неподалеку от хутора Алешкин в Чернышевском районе. Воздушное судно выполняло работы по обработке сельскохозяйственных угодий, когда совершило жесткую посадку. В результате происшествия самолет получил повреждения, а пилот был госпитализирован с травмами.

В Следственном комитете уточнили, что проверка проводится по признакам возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в республике Коми жестко приземлился вертолет МИ-8Т с людьми на борту. На борту было 24 человека: 21 пассажир и три члена экипажа. За медицинской помощью обратились десять пострадавших.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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