В Геленджике открыли Винный город «Белый мыс» и Музей вина Льва Голицына

В Геленджике открыли Музей вина Льва Голицына и Винный город «Белый мыс»

В Геленджике открылся Музей вина Льва Голицына и Винный город «Белый мыс». Проект Группы Банка «РОССИЯ» представили на набережной города.

Главной точкой на карте Винного города стал Музей вина Льва Сергеевича Голицына, которого называют основоположником российского виноделия. Он также известен как основатель заводов Новый Свет, Массандра и Абрау-Дюрсо.

Постоянная экспозиция музея занимает более трех тысяч квадратных метров. Она рассказывает об истории и технологиях российского виноделия. По масштабу и тематическому охвату это одна из крупнейших экспозиций такого рода в мире. Многие из представленных здесь подлинных предметов и архивных документов раньше не показывали широкой публике.

Частью музейного пространства также стал бронзовый памятник Льву Голицыну, выполненный в натуральную величину.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев отметил, что появление музея важно не только для винодельческой отрасли, но и для страны в целом.

«Появление музея — это знаковое событие не только для отрасли, но и для всей страны. Наконец есть пространство, которое широко и интересно рассказывает людям о том, что российское виноделие имеет глубокие корни… Россия всегда была винной державой и уверенно продолжает ей быть. Благодаря принятию закона о вине, сегодня отечественное виноделие — это самостоятельная, сформировавшаяся и динамично развивающаяся отрасль», — сказал он.

Винный город «Белый мыс» задуман как открытое городское пространство, в котором объединены история российского виноделия, профессиональная экспертиза, гастрономия и культурные события. Посетителям предлагают познакомиться с российским вином через его прошлое, современное развитие и новые смыслы.

Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Жанна Беловол подчеркнула, что интерес к отечественному вину в стране растет вместе с развитием винной культуры.

«Статистика фиксирует, что Россия все больше и больше выбирает российское вино. Но особенно приятно, что параллельно развивается наша внутренняя винная культура. Самая яркая иллюстрация этому — открытие „Белого мыса“. Винный город выглядит как витрина всей индустрии, а Геленджик становится винной столицей страны», — отметила она.

Общая площадь Винного города составляет более 42 тысяч квадратных метров. Архитектором проекта выступило бюро «ДАЕР РУС» под руководством всемирно известного архитектора Филипа Болла. Реализацией занималась компания Велесстрой.

На территории «Белого мыса» работают и другие пространства для самых разных гостей. Здесь расположены энотека с крупнейшей коллекцией российского вина, дегустационные залы, рестораны, выставочные площадки и кинотеатр.

Для профессионального сообщества в Винном городе будут действовать Академия вина, Испытательно-лабораторный центр и представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России.

Как заявил ресторатор и руководитель проекта «Белый мыс» Дмитрий Левицкий, проект должен стать новой культурной точкой притяжения Геленджика.

«Белый мыс» — уникальный проект, потому что здесь история виноделия России впервые в мире раскрывается так масштабно и цельно… Речь идет не просто о красивом пространстве, а о новой культурной точке притяжения Геленджика, в которой мы ждем гостей круглый год», — заключил Левицкий.

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