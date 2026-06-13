Глава «Процветающей Армении» Царукян подал в суд на премьера Пашиняна

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

Также чиновник подал иск против Общественного телевидения страны.

Глава Процветающей Армении Царукян подал в суд на Пашиняна

Фото: © РИА Новости/Асатур Есаянц

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Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян обратился в суд с исками против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Общественного телевидения страны. Информация об этом появилась в базе судебного портала datalex.am.

От телекомпании политик требует опровергнуть сведения о том, что его партия якобы была создана по инициативе бывшего президента Роберта Кочаряна. Кроме того, Царукян намерен взыскать с вещателя около 32,5 тысячи долларов и добиться возмещения судебных расходов.

Отдельный иск подан против Пашиняна. Оппозиционер настаивает на опровержении заявлений, в которых, по его словам, премьер называл его преступником, агентом и шпионом, а также обвинял в заключении преступной сделки и ограблении армянского народа.

Помимо этого, Царукян требует от главы правительства компенсацию в размере 24,5 тысячи долларов за моральный ущерб, связанный с клеветой и оскорблениями.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. С результатом 49,8% голосов победила партия Пашиняна «Гражданский договор». Однако представители других партий заявляли, что было зафиксировано множество нарушений.

А официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что выборы в Армении проходили в условиях беспрецедентного давления. Также есть информация, что в процесс активно вмешивались европейские страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ЦИК Армении пересчитал голоса на 637 избирательных участках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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