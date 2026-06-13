ЦИК Армении объявит окончательные итоги парламентских выборов 14 июня

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 48 0

На заседании государственный орган рассмотрит заявления о признании прошедшего мероприятия недействительным.

Когда объявят окончательные итоги выборов в Армении

Фото: © РИА Новости/Арам Нерсесян

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Окончательные результаты парламентских выборов в Армении объявят после заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 14 июня. Мероприятие начнется в 18:00 по местному времени (в 17:00 по московскому времени. — Прим. ред.). Об этом сообщило издание News.

Также на заседании ЦИК рассмотрит заявления о признании выборов недействительными. Кроме того, комиссия обсудит возможность проведения нового голосования на нескольких участках. По данным издания, это затронет три избирательных участка.

К тому же ЦИК рассмотрит обращения организаций «Сильная Армения» и «Крылья единства», потребовавших признать прошедшие выборы недействительными.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. По предварительным данным, победу одержала партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», которая набрала 49,8% голосов. При этом представители других политических сил заявляли о множестве нарушений, зафиксированных в ходе голосования. В результате часть участников политического процесса потребовала дополнительной проверки итогов.

В свою очередь, как сообщал 5-tv.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что выборы в Армении проходили в условиях беспрецедентного давления. Также появлялась информация о возможном активном вмешательстве европейских стран в избирательный процесс.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, глава «Процветающей Армении» Царукян подал в суд на премьера Пашиняна.

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