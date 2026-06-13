«Заплатили достойный гонорар»: Волочкова призналась в фиктивной свадьбе

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 24 0

Участие балерины в романтическом шоу на ТВ — лишь способ заработать.

Почему Волочкова поучаствовала в шоу Свадьба вслепую

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Анастасия Волочкова призналась, что сыграла фиктивную свадьбу за гонорар

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова призналась, что никогда бы не стала устраивать личную жизнь под прицелом телекамер. Об этом балерина заявила в беседе с главным редактором издания Furor Media Дмитрием Иноземцевым, комментируя свое участие в реалити-шоу.

По ее словам, она шла на проект только ради хорошего гонорара, а не с целью найти мужа.

«Ну неужели вы думаете, что я могу искать мужчину моей судьбы через реалити-шоу, через ток-шоу и через телевизор? Я никого не искала, меня пригласили участвовать в шоу, заплатили мне достойный гонорар, я пошла и поучаствовала», — откровенно заявила Волочкова.

Однако артистка не скрывает, что ей было приятно участвовать в шоу, так как каждый день она получала букеты белых роз.

Знаменитая балерина стала главной героиней нового сезона телепроекта, где для нее подобрали потенциального кандидата в мужья. По правилам шоу, новоиспеченная пара должна была провести вместе целую неделю, а в финале решить — сыграть свадьбу или расстаться навсегда. Однако, как только съемки завершились, Волочкова мгновенно забыла о своем экранном избраннике.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что не все знают о любви Волочковой к белым розам. Один из поклонников подарил ей целую корзину алых цветов, чем балерина осталась недовольна.

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