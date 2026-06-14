В Армении подводят итоги парламентских выборов

В Армении подводят итоги парламентских выборов. Формально партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила и получит больше половины мандатов в парламенте, а, значит, он, скорее всего, сохранит кресло. Хотя результат и хуже, чем в прошлом созыве: конституционного большинства Пашинян лишился. Но Брюссель и Вашингтон его уже поздравили.

А Москва молчит, не поздравляет. Пашинян, впрочем, надеется… Но молчание Москвы — это не обида и не каприз. ЦИК Армении объявит официальные итоги в воскресенье, 14 июня, а до 19-го несогласные имеют право обжаловать их в Конституционном суде. И все представители оппозиции намерены это сделать.

Обиднее всего «Процветающей Армении». Партия набрала 3,996%, и ей не хватило порядка шестидесяти голосов, чтобы преодолеть барьер в 4% и войти в парламент. Выступившие лучше тоже недовольны. «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, несмотря на второе место, как раз собирается идти в Конституционный суд. Отмены результатов добивается и блок «Армения» Роберта Кочаряна. Слишком много было нарушений и во время гонки, и во время голосования. На трех участках результаты были отменены, более чем на 600 — пересчитаны.

Гражданам Армении уже приходится платить за выходки Пашиняна. Россельхознадзор поэтапно запрещал ввоз в Россию отдельных товаров, а с 12 июня ввел полный запрет на всю сельхозпродукцию из Армении, а там более 200 наименований: и томаты, и огурцы, и клубника. Жучки обнаружились.

Европейцы обещали: мол, мы все компенсируем, мы все купим. Серьезно? По горам и морям кто-то потащит армянскую клубнику в Европу? В общем, надо ускориться Еревану с выбором ориентации. Получать и российские рынки, и европейские субсидии не получится. Даже у Украины не вышло. Хотя там очень старались.

На самом деле между Киевом и Ереваном все больше общего, кроме веры в евроморковку. Например, находятся американские биолаборатории. Россия об этом говорила с 2022 года. Тогда это называли конспирологией, «плохим шпионским романом» и русской пропагандой.

И вот директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала сенсационный доклад. Оказывается, товарищи, США тайно содержат более 120 биологических лабораторий за пределами Штатов, в том числе на Украине и в Армении. И там занимаются плохими вещами.

«Многие из этих финансируемых правительством США биолабораторий в настоящее время занимаются или ранее занимались исследованиями с использованием опасных и высокозаразных патогенов, а в некоторых случаях включали опасные исследования по усилению функций вирусов, при очень ограниченной прозрачности и контроле», — комментирует ситуацию директор национальной разведки США Тулси Габбард.

Все тайное становится явным. Медленно, но становится.

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