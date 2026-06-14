В МИД объяснили, почему для украинцев сохраняется безвизовый въезд в Россию

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 43 0

В Киеве соответствующее соглашение прекратило действовать в 2023 году.

Почему для украинцев сохраняется безвизовый въезд в Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Климов: безвиз для украинцев остается в России из гуманитарных соображений

Для украинцев въезд в Россию остается безвизовым в гуманитарных целях. И это не изменилось, несмотря на выход Киева из соответствующего соглашения в 2023 году. Этот документ был подписан представителями государств еще в 1997-м.

Как отметил директор консульского департамента МИД Алексей Климов в интервью журналистам РИА Новости, договор был необходим для поддержания связи между соседствующими народами и семейных уз. У многих россиян родственники на Украине, как и у украинцев в России.

«Принимая во внимание упомянутые гуманитарные аспекты, руководством России было принято решение о сохранении для граждан Украины безвизового порядка въезда в нашу страну. В этих целях 29 сентября 2023 года издан указ президента», — сказал Климов.

Упомянутый указ — № 734 «О порядке въезда в РФ и выезда из РФ граждан Украины». Как подчеркнул Климов, он вступил в силу в день подписания и продолжает действовать до сих пор.

Тем временем киевский режим борется не только с россиянами, но и с русским языком. С 2014 года санкции регулярно усиливаются. Этим летом русский был исключен из списка языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала это актом неонацизма.

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