Мозг хуже работает, вес набирается: чем вреден сон менее шести часов

Лучший способ сохранить здоровье — не искать возможность наверстать недополученный отдых потом.
Фото: www.globallookpress.com/Jens Honore
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Регулярный сон менее шести часов может серьезно сказаться на здоровье
Современный ритм жизни заставляет многих жертвовать сном ради работы, учебы или развлечений. Однако врачи предупреждают: регулярный сон продолжительностью менее шести часов может серьезно сказаться на здоровье. Причем последствия затрагивают не только самочувствие, но и работу мозга, сердца, иммунной системы и даже обмен веществ.
Подробнее рассказали в материале 5-tv.ru.
Мозг начинает работать хуже
Одними из первых от недосыпа страдают внимание, память и способность принимать решения.
После нескольких ночей с недостаточным количеством сна человеку становится сложнее концентрироваться, он чаще допускает ошибки и медленнее реагирует на происходящее вокруг.
Исследования показывают, что хронический недосып может снижать когнитивные функции настолько сильно, что эффект сравнивают с состоянием легкого алкогольного опьянения.
Растет риск сердечно-сосудистых заболеваний
Во время сна организм восстанавливает сердечно-сосудистую систему. Если человек постоянно недосыпает, сердце и сосуды работают в условиях постоянного стресса.
У людей, которые регулярно спят менее шести часов, чаще встречаются гипертония, ишемическая болезнь сердца, инфаркты и инсульты.
Кроме того, недосып может повышать уровень гормонов стресса, что дополнительно увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Иммунитет становится слабее
Сон играет важную роль в работе иммунной системы. Во время полноценного отдыха организм вырабатывает вещества, которые помогают бороться с вирусами и воспалениями. При хроническом недосыпе этот процесс нарушается.
В результате человек начинает чаще болеть простудными заболеваниями, медленнее восстанавливается после инфекций и хуже переносит нагрузки.
Повышается риск набора веса
Недостаток сна влияет на гормоны, отвечающие за чувство голода и насыщения.
Когда человек мало спит, организм начинает вырабатывать больше грелина — гормона, усиливающего аппетит, и меньше лептина — гормона сытости.
Из-за этого появляется тяга к сладкой, жирной и калорийной пище. Именно поэтому хронический недосып считается одним из факторов риска ожирения.
Страдает психическое здоровье
Люди, которые регулярно не высыпаются, чаще сталкиваются с раздражительностью, тревожностью и перепадами настроения.
Длительный дефицит сна может повышать риск развития депрессии и тревожных расстройств. В некоторых случаях возникает ощущение эмоционального истощения и постоянной усталости, которая не проходит даже после выходных.
Ускоряется старение организма
Во время сна происходит восстановление клеток и тканей. Если организм постоянно недополучает отдых, процессы регенерации замедляются. Это может отражаться на состоянии кожи, обмене веществ и общем уровне энергии.
Некоторые исследования также связывают хронический недосып с ускоренным биологическим старением организма.
Повышается риск диабета
Недостаток сна влияет на чувствительность клеток к инсулину.
Из-за этого организму становится сложнее контролировать уровень сахара в крови. Ученые считают хронический недосып одним из факторов, повышающих риск развития сахарного диабета второго типа.
Сколько нужно спать взрослому человеку
Большинство специалистов рекомендуют взрослым людям спать от семи до девяти часов в сутки.
При этом важна не только продолжительность, но и качество сна. Даже если человек проводит в постели достаточно времени, частые пробуждения и поверхностный сон не позволяют организму полноценно восстановиться.
Можно ли «отоспаться» в выходные
Врачи отмечают, что несколько дополнительных часов сна в выходные действительно помогают немного снизить последствия недосыпа.
Однако полностью компенсировать хронический дефицит сна таким способом невозможно. Если человек регулярно спит по пять-шесть часов в будни, а затем пытается наверстать упущенное за два выходных дня, организм все равно продолжает испытывать последствия нехватки отдыха.
Поэтому лучший способ сохранить здоровье — не искать возможность «отоспаться потом», а сделать полноценный сон такой же важной частью жизни, как правильное питание и физическая активность.
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