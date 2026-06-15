Российские спецслужбы пресекли аферу на семь миллиардов рублей

Российские спецслужбы вскрыли и пресекли аферу на семь миллиардов рублей. Они задержали руководителей и сотрудников кипрской брокерской компании. Те организовали мошенническую схему с использованием российских ценных бумаг.

Речь идет о ценных бумагах наших топливных и телекоммуникационных компаний, на которые Россия объявила контрсанкции — то есть запретила их покупку и продажу в ответ на аналогичные шаги Запада. Используя мошеннические схемы, преступники получили доступ к этим акциям и смогли осуществлять операции с ними.

При обысках в Москве и Петербурге изъяты цифровые носители с криптокошельками и более 100 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России раскрыли мошенническую схему со строительством и продажей коттеджей. Аферисты оставили без денег два десятка инвесторов, ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. Вернуть средства, скорее всего, не получится. Схема работает по принципу пирамиды: злоумышленники создают строительную фирму, выдумывают портфолио и убеждают жертв взять кредит для выгодного инвестирования и перепродажи жилья. В итоге мошенники просто исчезают с деньгами.

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