Евросоюз расширил санкции против России

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 78 0

В обновленный список внесли более 80 физических лиц и организаций.

Кто попал в новый санкционный список ЕС

Фото: www.globallookpress.com/Marcel Kusch/dpa

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Европейский союз (ЕС) расширил санкционный список против России, внеся в него более 80 физических лиц и организаций. Постановление опубликовано на официальном сайте Совета ЕС.

В новый перечень ограничений попали высокопоставленные российские чиновники и руководители крупных оборонных предприятий. Среди них оказался генеральный прокурор России Александр Гуцан, а также исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко, индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев и бывший глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Кроме того, санкции затронули известных общественных деятелей — адвоката и бывшего омбудсмена по правам ребенка Павла Астахова и митрополита Тихона (Георгий Шевкунов).

Ограничения распространяются также на крупный российский бизнес и государственные структуры. В обновленный черный список европейцы включили компании «Лукойл — Западная Сибирь» и «Газпромнефтьшиппинг», Президентский фонд культурных инициатив и «Военный инновационный технополис ЭРА».

Новые санкции неожиданно коснулись представителей молдавской оппозиции. Ограничения были введены против бывшей главы Гагаузии Ирины Влах, политика Руслана Гарбалы, одного из лидеров партии «Возрождение» Юрия Витнянского и Алины Жук, которую связывают со структурами предпринимателя Илана Шора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин назвал чушью решение ЕС вводить санкции против отечественных организаций детского отдыха.

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