Не только будильник: лучшие способы проснуться бодрым и без стресса

Фитнес-браслеты будят человека во время его поверхностной фазы сна

Качество пробуждения влияет не только на настроение, но и на работоспособность, концентрацию внимания и общее самочувствие. Многие люди сталкиваются с так называемой инерцией сна — состоянием, когда мозг еще не успел полностью перейти в режим бодрствования. В результате возникают сонливость, раздражительность и желание снова закрыть глаза хотя бы на несколько минут.

Существует несколько способов сделать утренний подъем более комфортным. Одни из них основаны на особенностях работы организма, другие — на современных технологиях. Подробнее - в материале 5-tv.ru.

Световой будильник: имитация рассвета

Одним из самых популярных решений последних лет стали световые будильники. Такие устройства постепенно увеличивают яркость освещения за 20–40 минут до установленного времени подъема.

Принцип работы основан на естественных биологических ритмах человека. Свет воздействует на выработку мелатонина — гормона, отвечающего за сон. Когда в комнате становится светлее, организм начинает готовиться к пробуждению еще до того, как человек откроет глаза.

Особенно полезны такие приборы в осенне-зимний период, когда за окном долго остается темно. Многие пользователи отмечают, что после пробуждения от светового будильника чувствуют себя менее разбитыми по сравнению с обычным звонком смартфона.

Звуковой будильник: классика, которая работает

Несмотря на появление новых технологий, традиционные звуковые будильники остаются самым распространенным способом подъема.

Однако специалисты рекомендуют внимательно выбирать мелодию. Слишком громкий и резкий сигнал способен вызвать стрессовую реакцию организма. В этот момент резко повышается уровень кортизола, учащается сердцебиение, а пробуждение становится неприятным.

Гораздо лучше подходят постепенно нарастающие звуки природы, спокойная музыка или мягкие электронные сигналы. Некоторые устройства позволяют начинать с минимальной громкости и постепенно увеличивать ее в течение нескольких минут.

Умные будильники и фитнес-браслеты

Современные часы и фитнес-трекеры способны анализировать фазы сна. Благодаря встроенным датчикам устройство отслеживает движения человека и старается разбудить его в наиболее подходящий момент.

Обычно пользователь задает временное окно, например с 6:30 до 7:00. Если гаджет фиксирует, что человек находится в поверхностной фазе сна, сигнал прозвучит раньше установленного времени. Если подходящий момент не наступает, устройство разбудит владельца в конечной точке интервала.

Считается, что пробуждение во время легкого сна переносится значительно лучше, чем внезапный подъем из глубокой фазы.

Солнечный свет и свежий воздух

Один из самых простых и доступных способов проснуться — открыть шторы сразу после подъема. Естественный свет помогает организму быстрее переключиться в режим бодрствования.

Если есть возможность, стоит ненадолго выйти на балкон или открыть окно. Свежий воздух способствует насыщению организма кислородом и помогает избавиться от утренней вялости.

Летом многие люди отмечают, что просыпаются легче именно благодаря раннему рассвету. Этот эффект связан с естественной реакцией организма на изменение освещенности.

Стакан воды после пробуждения

Во время сна человек несколько часов остается без жидкости. Поэтому легкое обезвоживание утром считается вполне естественным явлением.

Стакан воды сразу после пробуждения помогает восполнить потерю жидкости и активизировать обменные процессы. Некоторые предпочитают теплую воду, другие — прохладную. Строгих правил здесь нет: главное — сделать употребление воды полезной привычкой.

Зарядка и движение

Даже несколько минут физической активности способны значительно улучшить самочувствие после сна.

Речь не идет о полноценной тренировке. Достаточно сделать легкую разминку, потянуться или выполнить несколько простых упражнений. Во время движения ускоряется кровообращение, мышцы получают больше кислорода, а мозг быстрее включается в работу.

Кроме того, регулярная утренняя активность помогает выработать устойчивый режим дня.

Подготовка к пробуждению начинается вечером

Ни один будильник не поможет чувствовать себя бодрым, если человек хронически не высыпается. Взрослому обычно требуется от семи до девяти часов сна, хотя индивидуальные потребности могут различаться.

За один-два часа до отхода ко сну желательно уменьшить яркость освещения, отказаться от бесконечной прокрутки новостной ленты и не злоупотреблять кофеином. Чем спокойнее пройдет вечер, тем легче окажется утренний подъем.

Какой способ выбрать

Универсального метода не существует. Одним людям подходят световые будильники, другим достаточно спокойной мелодии на смартфоне. Кто-то чувствует себя лучше после зарядки, а кому-то помогает короткая прогулка на свежем воздухе.

Главное правило — ориентироваться на собственные ощущения и соблюдать режим сна. Именно регулярность остается самым эффективным способом просыпаться легко, независимо от времени года и выбранного будильника.

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