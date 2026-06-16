«Взяли на слабо»: Антон Богданов объяснил, почему больше не употребляет алкоголь

Актер Антон Богданов: я исключил алкоголь из своей жизни

Актер Антон Богданов, известный по роли Антохи в сериале «Реальные пацаны», уже полгода не употребляет алкоголь. Об этом артист написал в своем профиле в социальной сети.

Он сразу отметил, что его решение не связано с борьбой с зависимостью или проблемами со здоровьем, о чем часто догадываются поклонники.

Причины отказа от спиртного, по словам Богданова, носят сугубо практический и бытовой характер. Во-первых, на него повлиял спор с супругой. Жена предложила ему своеобразное пари на «слабо», поинтересовавшись, сможет ли он продержаться без алкоголя целый год.

«Хм! Брать Уральского пацана на слабо — дело почти проигрышное», — прокомментировал актер.

Во-вторых, решающим фактором стала стоимость качественных напитков. Богданов пояснил, что хорошее вино, достойный виски и даже любимые сорта пива в текущих экономических условиях ощутимо бьют по карману.

Антон подчеркнул, что отказ от алкоголя не был вынужденным или трагичным шагом. В его жизни, как он выразился, все было хорошо и до этого, однако сейчас он нашел новое применение своим финансам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Анжелика Агурбаш уважает людей, которые придумали спиртное для разумного потребления.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.