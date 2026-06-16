«Всегда может приехать в Москву»: Песков о переговорах Зеленского и Путина

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Этот вопрос во многом зависит от того, как настроены власти киевского режима.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Domenico Cippitelli; 5-tv.ru

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Песков: Зеленский всегда может приехать на переговоры в Москву

Президент России Владимир Путин готов принять главу киевского режима Владимира Зеленского в Москве. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Он подчеркнул, что официального приглашения от Незалежной не поступало, да и официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет.

Однако, если власти Украины настроены серьезно, Россия готова начать обсуждение. О чем не раз сообщалось, в том числе и лично Путиным.

«Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, собственно, киевскому режиму прекрасно известно о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут», — уточнил Песков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Зеленский постарается продлить конфликт на Украине. Об это заявил Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер также подчеркнул, что атаки со стороны киевского режима не принесут Киеву успеха на поле боя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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