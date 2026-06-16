Кирилл Дмитриев: ЕС препятствуют урегулированию конфликта на Украине

Действия Евросоюза и Еврокомиссии объективно препятствуют процессу мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в социальной сети X. Поводом стала статья в издании Politico Europe.

Дмитриев написал, что действия ЕС похожи на «ядовитые пилюли». По его словам, эти шаги направлены на то, чтобы сорвать любые переговоры о мире. Он подчеркнул, что такие решения устарели и не соответствуют реальности. Вместо мира они только отодвигают его.

«Лицемерие, когда оно разоблачено, не приносит пользы», — написал Дмитриев.

В статье Politico Europe говорится, что на саммите G7 европейские лидеры хотят уговорить президента США Дональда Трампа занять более жесткую позицию по отношению к России.

Сторонники этого плана считают, что если сильнее давить на Москву, то конфликт закончится быстрее. Однако Дмитриев считает такой подход ошибочным.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ценит инициативы Турции по урегулированию конфликта на Украине.

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