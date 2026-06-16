Дмитриев назвал «ядовитые пилюли» Евросоюза помехой для урегулирования конфликта на Украине

|
Алена Куликова
Алена Куликова 29 0

Действия Запада направлены на то, чтобы сорвать любые переговоры о мире.

Дмитриев обвинил ЕС в срыве мирных переговоров по Украине

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кирилл Дмитриев: ЕС препятствуют урегулированию конфликта на Украине

Действия Евросоюза и Еврокомиссии объективно препятствуют процессу мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в социальной сети X. Поводом стала статья в издании Politico Europe.

Дмитриев написал, что действия ЕС похожи на «ядовитые пилюли». По его словам, эти шаги направлены на то, чтобы сорвать любые переговоры о мире. Он подчеркнул, что такие решения устарели и не соответствуют реальности. Вместо мира они только отодвигают его.

«Лицемерие, когда оно разоблачено, не приносит пользы», — написал Дмитриев.

В статье Politico Europe говорится, что на саммите G7 европейские лидеры хотят уговорить президента США Дональда Трампа занять более жесткую позицию по отношению к России.

Сторонники этого плана считают, что если сильнее давить на Москву, то конфликт закончится быстрее. Однако Дмитриев считает такой подход ошибочным.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ценит инициативы Турции по урегулированию конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.45
0.54 83.80
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:56
Дмитриев назвал «ядовитые пилюли» Евросоюза помехой для урегулирования конфликта на Украине
15:46
Лавров: Евросоюз развалится, если туда вступит Украина
15:36
Камеры, штрафы и номера: что изменится для водителей с июля
15:21
Могли сбежать к брату? Появились новые подробности о пропавших сестрах в Карелии
15:16
«Пока общий документ»: Вэнс раскрыл детали соглашения с Ираном
15:13
Израильский дрон атаковал иранского журналиста в Ливане

Сейчас читают

Отец попытался сжечь дом с четырьмя своими детьми в Красноярском крае
В Индии заблокировали Telegram из-за скандала с утечкой вопросов экзамена
Короткая жизнь и быстрая смерть звезды «Клюквенного щербета»: трагическая судьба Эдже Иртем
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео