Лавров: Евросоюз развалится, если туда вступит Украина

Евросоюз (ЕС) развалится, если туда вступит Украина. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

«С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила. Они тогда просто развалятся. Много противоречивых тенденций. Если они хотят развалить свою экономическую многостороннюю структуру и стать военным блоком, то это приглашение к очень большим неприятностям для них. А если они хотят просто забыть про экономику, вот тогда Зеленского (Владимира Зеленского — президента Украины. — Прим. ред.) надо туда приглашать», — предупредил глава ведомства.

Он уточнил, что вступление Незалежной в ЕС будет использоваться теми, кто хочет его милитаризировать. Лавров пояснил, что изначально Евросоюз — это экономический мирный блок, направленный на решение невоенных вопросов, в том числе на повышение благосостояния своих граждан. Поэтому в 2014 году, когда происходило присоединение Крыма к России, наша сторона категорически выступала против вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Но по ЕС противоречий не было.

Однако за эти годы Евросоюз изменился радикально, подчеркнул дипломат. Происходят активные дискуссии о милитаризации объединения. В том числе и из-за «охлаждения» администрации президента США Дональда Трампа к ЕС с точки зрения вопроса безопасности.

«В Евросоюзе, как вы знаете, есть несколько тенденций. Одна из них — просто сделать Евросоюз таким военным самостоятельным блоком <…>. Другая тенденция заключается в том, что сами в одиночку члены Евросоюза не справятся. И англичане, по нашим данным, продвигают идею создания отдельного военного союза с участием наиболее ярых русофобов из нынешнего Евросоюза, с участием Лондона, то есть самих себя, и с участием Украины», — объяснил глава российской дипломатии.

Лавров уточнил, что это все пока находится лишь на стадии идей и дискуссий. Однако очевидная истина заключается в том, что ЕС все свои конструкции, связанные с вопросом безопасности, выстраивает против России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лидеры европейских стран ошибочно думают, что могут выдвигать России условия. Об этом сказал Сергей Лавров. Он уточнил, что они уверены в проигрыше РФ в украинском конфликте, поэтому и выдвигают ультиматумы.

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