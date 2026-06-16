«У него три ноги»: глава Республики Алтай раскритиковал чиновников за использование ИИ

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Андрей Турчак увидел на сгенерированной презентации неизвестно откуда взявшийся флаг США.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Глава Республики Алтай Турчак раскритиковал чиновников за использование ИИ

Необычную картину увидели чиновники во время заседания правительства Республики Алтай.

Во время доклада искусственный интеллект поставил в неловкую ситуацию председателя комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям региона. На слайде презентации у водоема появился мальчик с тремя ногами. На это обратил внимание глава республики Андрей Турчак.

«Просьба какая: больше не используйте искусственный интеллект. У вас мальчик с папой — не надо отсылать, возвращайте — у него три ноги. Чиновник, который у вас на предпоследнем слайде сидел, у него за спиной флаг Соединенных Штатов Америки, одного из департаментов. И так далее. И вот этих ляпов тут предостаточно», — сказал глава Республики Алтай Андрей Турчак.

Чиновник замечание учел и пообещал в дальнейшем воздержаться от использования нейросетей при подготовке докладов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр цифрового развития Германии Карстен Вильдбергер активно использует искусственный интеллект для подготовки публичных выступлений. Расследование Die Zeit показало, что одна из 30 проанализированных речей (выступление в Вашингтоне 24 июля) была полностью сгенерирована ИИ, а еще для семи нейросеть написала отдельные фрагменты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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