«У него три ноги»: глава Республики Алтай раскритиковал чиновников за использование ИИ

Глава Республики Алтай Турчак раскритиковал чиновников за использование ИИ

Необычную картину увидели чиновники во время заседания правительства Республики Алтай.

Во время доклада искусственный интеллект поставил в неловкую ситуацию председателя комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям региона. На слайде презентации у водоема появился мальчик с тремя ногами. На это обратил внимание глава республики Андрей Турчак.

«Просьба какая: больше не используйте искусственный интеллект. У вас мальчик с папой — не надо отсылать, возвращайте — у него три ноги. Чиновник, который у вас на предпоследнем слайде сидел, у него за спиной флаг Соединенных Штатов Америки, одного из департаментов. И так далее. И вот этих ляпов тут предостаточно», — сказал глава Республики Алтай Андрей Турчак.

Чиновник замечание учел и пообещал в дальнейшем воздержаться от использования нейросетей при подготовке докладов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр цифрового развития Германии Карстен Вильдбергер активно использует искусственный интеллект для подготовки публичных выступлений. Расследование Die Zeit показало, что одна из 30 проанализированных речей (выступление в Вашингтоне 24 июля) была полностью сгенерирована ИИ, а еще для семи нейросеть написала отдельные фрагменты.

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