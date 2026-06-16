Трамп: США перенаправят внимание с Ирана на Украину

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 62 0

Глава Белого дома подчеркнул, что приложит максимум усилий для урегулирования конфликта.

Позиция Трампа относительно Украины и Ирана сейчас

Фото: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что после продвижения в урегулировании конфликта с Ираном Вашингтон намерен сосредоточиться на переговорах по конфликту на Украине. Об этом он сказал на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

«Теперь особое внимание будет уделено Украине. (…) Сейчас мы будем смотреть туда. Мы были сосредоточены на Иране, который теперь окажется на втором плане», — отметил американский лидер.

Трамп вновь подчеркнул, что намерен приложить максимум усилий для урегулирования украинского конфликта.

Ранее на фоне затяжной региональной напряженности США и Иран объявили о договоренностях по деэскалации. Стороны согласовали прекращение огня (в том числе в Ливане), снятие американской морской блокады иранских портов и открытие Ормузского пролива для судоходства.

В рамках пакета мер предусмотрена разблокировка около 24 миллиардов долларов иранских активов, а 19 июня в Женеве намечена церемония подписания меморандума о взаимопонимании — после этого стартует 60‑дневный раунд переговоров по ядерной программе и поэтапному снятию санкций; в процессе выступают посредниками Пакистан и Катар.

При этом перспективы устойчивого урегулирования остаются под вопросом. У сторон расходятся трактовки отдельных пунктов, а ключевые риски связаны с позицией Израиля, внутренними разногласиями в американской администрации и исторически разными «красными линиями» по ядерным вопросам; окончательная картина будет зависеть от того, насколько удастся согласовать детали и обеспечить контроль за выполнением обязательств.

Ранее Трамп также заявлял, что намерен всерьез заняться посредничеством между Москвой и Киевом. Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп сообщил о готовности повлиять на Киев и Брюссель ради достижения мира на Украине.

Ушаков также анонсировал скорый визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. По его словам, поездка уже согласована Путиным и Трампом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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