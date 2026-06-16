Магазин на Цветном бульваре оцепили из-за обнаружения подозрительных предметов

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Алена Куликова
Алена Куликова Эксклюзив 34 0

Из помещения эвакуировали 35 человек, среди них три ребенка.

В магазине в центре Москвы нашли гранаты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вадим Красюков

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В Тверском районе Москвы оцепили магазин после обнаружения подозрительных предметов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел на Цветном бульваре. После обнаружения находки из помещения оперативно эвакуировали 35 человек, включая троих детей. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Для проверки предметов были вызваны саперы. По предварительной информации, обнаруженные объекты могут оказаться страйкбольными гранатами. В настоящее время специалисты проводят необходимые мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Данные о характере найденных предметов уточняются. Информация о возможной угрозе и другие подробности будут известны после завершения проверки.

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