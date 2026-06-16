В Госдуме предложили ввести обязательную страховку для курьеров на электровелосипедах

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Парламентарии уверены: такая мера помогла бы навести больше порядка в этой сфере.

Почему курьеров могут обязать оформлять страховку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Депутат Нилов: в России нужно ввести страховку для курьеров на СИМ

Курьеров, работающих на электровелосипедах, электросамокатах и другом транспорте, не требующем водительских прав, нужно обязать страховать гражданскую ответственность по аналогии с ОСАГО. Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава комитета Госудумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, такой полис должен стать обязательным для всех работников, которые используют средства индивидуальной мобильности (СИМ), если для управления ими не требуется водительское удостоверение. В первую очередь это касается доставщиков.

Как отметил парламентарий, такая мера помогла бы навести больше порядка в этой сфере. Также он пояснил, что при авариях с участием курьеров потерпевшим бывает сложно получить компенсацию, если у виновника нет страховки.

В таких случаях пострадавшим приходится добиваться возмещения ущерба через суд. При этом у курьера может быть небольшой доход, из-за чего выплата компенсации растянется на долгие годы. 

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в России анонсировали массовую замену курьеров.

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