«Капибара» снова в деле: во Франции вновь выбрали российский трек для видео с G7

Власти страны размещают материалы с российской песней не в первый раз.
Фото: www.globallookpress.com/Pierre Teyssot
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Во Франции снова опубликовали видео с Макроном под трек «Капибара»
Официальный аккаунт Елисейского дворца в соцсетях опубликовал ролик с участием президента Франции Эммануэля Макрона на саммите «Большой семерки». При этом звуковым сопровождением видеоряда стал российский хит «Капибара».
На размещенном видео глава Пятой республики и его супруга Бриджит Макрон под песню приветствуют гостей мероприятия и обмениваются с ними рукопожатиями. Почему выбор был сделан именно на этот трек, в Париже не объяснили.
В комментариях пользователи отреагировали на «Капибару» по-разному: одни остались недовольны выбором песни, а другие призвала повысить зарплату тому, кто отвечает за выбор музыки для постов. При этом нашлись и те, кто не разобрался в происходящем.
Интересно, но такое происходит не в первый раз. Так, в прошлом году Макрон в своем аккаунте в TikTok разместил похожее видео с саммита G7 под эту же композицию.
В апреле этого года глава МИД Германии Йоханн Вадефуль опубликовал в соцсети видео, которое сопровождалось российской песней «Патрики».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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