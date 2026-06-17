«Разрушить и отстроить заново»: ФБР сорвало революцию в США

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 43 0

Участники группировки выступали с антикапиталистическими заявлениями и планировали напасть на Белый дом.

В США готовили нападение на Белый дом во время турнира UFC

Фото: Reuters/Kylie Cooper

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ФБР сорвало попытку нападения на Белый дом

Федеральное бюро расследований США раскрыло заговор преступной группировки, которая планировала напасть на Белый дом во время проведения турнира UFC 15 июня. Об этом сообщает портал NBC News.

Банда, состоящая из 19 человек, собиралась применить против участников и гостей мероприятия дроны со взрывчаткой. Кроме того, они готовились открыть стрельбу по собравшимся. Для этого злоумышленники в своем чате обсуждали все детали нападения.

Новостное издание также пишет, что целью атаки была революция — участники группировки выступали с антикапиталистическими заявлениями и утверждали, что «США нужно разрушить, чтобы отстроить заново».

Сотрудники ФБР предотвратили атаку за четыре дня до проведения спортивного вечера. Сейчас под стражей находятся пять членов группировки. Среди них — 19-летний Тайсон Пропер, который был сторонником идей Гитлера и публиковал антисемитские высказывания.

В бюро уточнили, что в списке потенциальных целей могли оказаться американский лидер Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, предприниматель Илон Маск и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

В Минюсте США, в свою очередь, добавили, что задержанным участникам грозит крупный денежный штраф и пожизненное заключение в тюрьме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что испанский боец UFC Илия Топурия получил перелом глазницы в поединке за чемпионский титул промоушена против американца Джастина Гэтжи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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