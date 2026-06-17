Мороженое может быть опасным: как выбрать безопасный десерт

Эксперт по продуктам Анищенкова: не стоит покупать вздутую упаковку мороженого

Внешний вид мороженого, его состав и состояние глазури подскажет, стоит ли покупать десерт. Как не отравиться, приобретая популярное летнее лакомство, порталу Lenta.ru рассказала эксперт по продуктам Ольга Анищенкова. Упомянутые выше детали нередко свидетельствуют о нарушении технологии изготовления или условий хранения.

Эксперты пояснили, что одним из наиболее заметных признаков повторной заморозки являются кристаллы льда на поверхности. Кроме того, насторожить должны неоднородный оттенок продукта, деформация формы и белый налет, рассыпчатость либо липкость шоколадной глазури.

Классическое мороженое должно содержать молоко, сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар и разрешенные стабилизаторы, а использование растительных жиров в пломбире, сливочном и молочном мороженом не допускается.

Специалисты рекомендуют внимательно изучать маркировку перед покупкой. На упаковке обязательно указывается жирность продукта, позволяющая определить его категорию. По словам экспертов, деформированное мороженое может свидетельствовать о нарушении температурного режима хранения или приближении окончания срока годности.

Соблюдение рекомендаций поможет снизить риск приобретения продукта ненадлежащего качества.

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