Украинская лапша стала причиной вспышки сальмонеллеза в Эстонии

Пять жителей Эстонии заразились сальмонеллезом после употребления лапши быстрого приготовления марки Reeva, которая производится на территории Украины. Об этом сообщил портал Shortl со ссылкой на местное управление сельского хозяйства и продовольствия.

В связи с инцидентом ведомство приняло решение отозвать две партии продукта с эстонского рынка. В управлении также подчеркнули, что зафиксированные в стране случаи сальмонеллеза напрямую связаны с украинской лапшой. Кроме того, следы вредных веществ выявили в продукции Reevа и в других государствах Европы.

Эстонская телерадиокомпания ERR, в свою очередь, заявила, что заразившимися оказались подростки. Всего из-за лапши пострадали свыше 80 жителей европейских стран.

Ранее 5-tv.ru писал о массовом отравлении в кафе в волгоградском городе Камышин. За медицинской помощью обратились 28 человек, в том числе восемь детей. Состояние 11 пострадавших врачи оценили как средней тяжести, а остальным назначили амбулаторное лечение.

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