Украинская лапша стала причиной вспышки сальмонеллеза в Эстонии

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 31 0

От этой продукции также пострадали граждане других стран Европы.

Отравление в Эстонии украинской лапшой — новости

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пять жителей Эстонии заразились сальмонеллезом после употребления лапши быстрого приготовления марки Reeva, которая производится на территории Украины. Об этом сообщил портал Shortl со ссылкой на местное управление сельского хозяйства и продовольствия.

В связи с инцидентом ведомство приняло решение отозвать две партии продукта с эстонского рынка. В управлении также подчеркнули, что зафиксированные в стране случаи сальмонеллеза напрямую связаны с украинской лапшой. Кроме того, следы вредных веществ выявили в продукции Reevа и в других государствах Европы.

Эстонская телерадиокомпания ERR, в свою очередь, заявила, что заразившимися оказались подростки. Всего из-за лапши пострадали свыше 80 жителей европейских стран.

Ранее 5-tv.ru писал о массовом отравлении в кафе в волгоградском городе Камышин. За медицинской помощью обратились 28 человек, в том числе восемь детей. Состояние 11 пострадавших врачи оценили как средней тяжести, а остальным назначили амбулаторное лечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.14
-0.31 83.73
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:32
Блюда азиатской кухни могут повысить риск рака желудка — все из-за одного ингредиента
4:12
В Госдуме призвали ограничить разницу в цене на товары в зависимости от размера упаковки
4:09
Концерт неонацистов со свастикой прошел в Финляндии
3:58
В России пересмотрят правила медпомощи при шизофрении
3:47
В Якутии пресекли незаконный оборот золота
3:29
Украинская лапша стала причиной вспышки сальмонеллеза в Эстонии

Сейчас читают

Лерчек могут назначить повторную судебную экспертизу
Усугубляется с возрастом: раскрыта неочевидная причина боли в ногах по утрам
Борьба с домашними вредителями: как прогнать муравьев навсегда
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео