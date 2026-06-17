Концерт неонацистов со свастикой прошел в Финляндии

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 27 0

Мероприятие никто не остановил, несмотря на показ символики и выкрикивание лозунгов.

Концерт неонацистов со свастикой в Финляндии — новости

Фото: www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON

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В финском городе Йювяскюля неонацистская организация Blood and Honour* (на русском — Кровь и честь*. — Прим. ред.) организовала концерт с демонстрацией нацистской символики. Об этом РИА Новости рассказала активистка из Финляндии Салли Райски.

«Недавно была встреча неонацистов в Йювяскюля. Они устроили концерт. Организаторы клуба якобы не знали, что это за мероприятие. Но организация Blood and Honour — это крупная праворадикальная структура, которая вербует молодежь», — сказала она.

Девушка заявила, что движение финансирует различные мероприятия, включая соревнования в Венгрии, где участникам разрешено выступать в одежде со свастикой или другими нацистскими символами.

При этом финские СМИ пишут, что сама группировка официально не запрещена в стране. Поэтому, несмотря на показ нацистской символики и выкрикивание различных лозунгов, концерт никто не остановил.

«Нацизм у нас оказывается не запрещен. Маленькие какие-то организации, да, они есть в списке, но меня сильно удивило, что никто их не остановил. Мероприятие прошло до конца, и там были свои лозунги, свастика — и все это было разрешено», — добавила Райски.

Сама неонацистская организация появилась в конце 1980-х годов прошлого века в Великобритании. В России ее признали экстремистской в мае 2012 года.

Ранее историк Алексей Исаев рассказал об ужасах, которые готовила нацистская Германия для граждан СССР в годы Великой Отечественной войны. По его словам, в первый год оккупации захватчики планировали уничтожить до 30 миллионов человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* —  организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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