Хирургу Анзору Хубутии исполнилось 80 лет

Его имя стало символом современной трансплантологии. 80 лет сегодня исполняется знаменитому хирургу — Анзору Хубутии. Он посвятил медицине больше полувека. Первым в нашей стране провел успешную пересадку легких и спас тысячи жизней. Но одно из главных достижений академика — создание научной школы. Именно благодаря ей пересадку донорских органов сейчас проводят не только в крупных федеральных, но и региональных центрах. С легендой российской медицины встретилась корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

Пока аппарат искусственного кровообращения качает кровь, Анзор Хубутия сшивает аорту и вены с донорским сердцем. Он провел больше тысячи таких трансплантаций.

«Для хирурга самое большое удовлетворение — когда больной прощается и идет домой. Говорит тебе: «Спасибо, доктор, за то, что я живой», — рассказывает президент Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Анзор Хубутия.

Хубутия поднимал тех, у кого, казалось бы, не было шансов.

«Мы не можем сделать операцию, потому что 99% летального исхода будет». Тогда я уже понимал, что легкие мои оставались на 17%», — рассказывает Руслан Ишмухаметов.

И только президент НИИ Склифосовского сказал: «Будем делать». И подарил Руслану второй день рождения.

«Это глыба. Это такой, это же кромешный труд. Он берет на себя ответственность. За судьбу человека», — добавляет Ишмухаметов.

Хубутия — поливалентный хирург: может выполнить трансплантацию любого органа. Он первым в стране провел успешную пересадку легких. Первым выпустил учебник по трансплантологии.

«Тот прорыв в трансплантации, который мы имеем, во многом зависел от именно его участия. Такие люди, они во многом двигают историю и прогресс», — отмечает директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье.

Двигал историю и его учитель — академик Валерий Шумаков. В 1987-м вместе с ним молодой Анзор Хубутия участвовал в первой в Советском Союзе операции по пересадке сердца.

Во многом благодаря Хубутии Склиф работает как единый механизм и задает стандарты. Возглавив институт, он с нуля создал отделение трансплантологии.

«Вывел обычную городскую больницу, сделал ее всероссийским, может быть даже мировым лидером среди трансплантаций», — подчеркивает кандидат наук, доцент, руководитель самарского Центра трансплантации Алексей Миронов.

Хубутия воспитал плеяду хирургов и продолжает учить. Каждый его день в Склифе начинается в шесть утра, и каждая минута отдана пациентам. Больше полувека в медицине. Чудеса, которые он творит за операционным столом, меняют судьбы. И для него это не просто работа. Это его жизнь. Его любовь.

— Вы считаете себя счастливым человеком?

— Я себя считаю, да. Я по сей день занимаюсь своим любимым делом. А что еще может быть счастье? И живу с любимой женой уже 60 лет.

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