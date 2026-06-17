Сначала берегли прическу, потом сон: как менялась роль подушки

Изначально подушку использовали как способ сохранить прическу

Сегодня подушка кажется обычной частью постели. Без нее трудно представить нормальный сон, отдых на диване или уютный интерьер. Но изначально этот предмет имел мало общего с мягкой подушкой, к которой мы привыкли. Первые подушки были твердыми, неудобными и служили вовсе не для расслабления. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Первые подушки были не мягкими

История подушки насчитывает тысячи лет. Одними из самых ранних считаются подушки Месопотамии, где их начали делать примерно в VII тысячелетии до нашей эры.

Это были твердые подставки, больше похожие на предмет быта или защиты, чем на постельную принадлежность. Их задача заключалась не в комфорте, а в том, чтобы приподнять голову человека во время сна и защитить лицо от насекомых.

Древние египтяне тоже использовали твердые подушки. Их изготавливали из дерева, мрамора, слоновой кости и других прочных материалов. Подушка могла поддерживать голову, сохранять прическу и одновременно выполнять обрядовую функцию. На погребальных подушках вырезали изображения богов, которые должны были охранять умершего от злых духов.

В Китае подушки также долго оставались твердыми. Их делали из камня, фарфора, дерева, металла, а особенно ценились изделия из нефрита. Считалось, что нефритовая подушка может передавать человеку мудрость и полезные свойства камня. При этом мягкие подушки китайцам были известны, но относились к ним настороженно: существовало представление, что сон на мягком лишает человека энергии.

В Японии твердые подставки под голову использовали еще и для сохранения сложной прически. Это было практическое решение: подушка не должна была сминать укладку, поэтому ее форма и материал подчинялись не удобству, а внешнему виду.

Кто первым оценил мягкие подушки

Мягкие подушки появились позднее. Одними из первых их оценили древние греки. В отличие от культур, где подушка была жесткой опорой для головы, греки стремились к удобству. Они делали подушки из ткани и наполняли их мягкими материалами. Для бедных это могли быть солома, тростник или сено, для более состоятельных людей — шерсть, хлопок, пух и перья.

В Древнем Риме мягкие подушки тоже стали популярны, особенно среди знати и военачальников. Постепенно они превратились не только в предмет сна, но и в показатель достатка. Чем дороже ткань, сложнее вышивка и мягче наполнитель, тем выше был статус владельца.

В арабских странах подушки активно использовали в оформлении покоев. Султаны украшали помещения множеством подушек с узорами, создавая атмосферу богатства и удобства. Отдельное значение имели напольные подушки, которые использовали во время молитв и религиозных обрядов. В Средневековье, когда люди могли проводить много времени на коленях во время молитвы, такие подушки помогали выдерживать долгие бдения.

Подушка как украшение дома

Со временем подушка перестала быть только предметом для сна. Она стала частью интерьера. В Европе декоративные подушки особенно прочно вошли в быт к XIX веку, когда популярность получил стиль бидермейер с его любовью к домашнему уюту, камерности и обжитому пространству.

На Руси декоративные подушки называли «думками». Их клали на лавы, стулья и застеленные кровати. Хозяйки украшали такие подушки ручной вышивкой, делали их яркими и заметными. Дневные подушки шили из бархата, шелка, репса, иногда из той же ткани, что и мебельная обивка. Их украшали аппликациями, гладью, ришелье, а с последней четверти XIX века особенно популярной стала вышивка крестом, в том числе так называемым болгарским крестом.

В XX веке декоративные подушки то возвращались в моду, то исчезали из интерьеров. В 1960-е годы, когда в оформлении жилья распространился более строгий и сдержанный стиль, вышитые подушки на время убрали с видных мест. Сейчас они снова стали привычным элементом дома: с их помощью легко добавить комнате цвет, фактуру и ощущение уюта без больших затрат.

Подушки на Руси: приданое, гадания и быт

На Руси подушки были связаны не только со сном, но и с семейными традициями. Девушки шили и вышивали подушки в приданое. Считалось, что красивые, легкие и аккуратно украшенные подушки могут стать символом будущей счастливой семейной жизни.

Материалы зависели от достатка семьи. Бедные набивали подушки сеном или конским волосом, более богатые могли позволить себе перьевые и пуховые изделия из дорогой ткани. Подушки были важной частью домашнего имущества, которое девушка приносила в новый дом.

С ними были связаны и народные обряды. Например, под подушку могли класть прутик от веника, чтобы во сне увидеть суженого. На Рождество в подушку прятали еловую ветку, связывая это с пожеланием здоровья и счастья на год.

Легенды о силе подушки

В разные эпохи подушкам приписывали особые свойства. Сохранились истории о том, как известные люди относились к ним почти как к магическим предметам.

Рассказывали, что римский император Нерон клал под подушку браслет из змеиной кожи, надеясь укрепить сон. Октавиан Август, по преданию, захотел приобрести подушку римского патриция, который спокойно спал, несмотря на огромные долги. Император считал, что вещь человека, способного сохранять такой сон, сама по себе достойна внимания.

С Буддой связана другая легенда. Ослабев от голода и самоистязания, он лежал на земле и почувствовал аромат листьев дерева. Тогда Будда набил ими мешок, сделал подушку, уснул и после отдыха почувствовал прилив сил. Эта история показывает, что подушка воспринималась не просто как предмет, а как средство восстановления.

Почему перьевые подушки стали критиковать

Долгое время мягкие перьевые и пуховые подушки считались удобными и желанными. Но в XIX веке появились серьезные сомнения в их безопасности. Немецкий врач Отто Штайнер в книге «Постель» утверждал, что перьевые подушки при влажности могут источать неприятный тяжелый запах. Он связывал это с остатками органических частиц на перьях, которые способны разлагаться.

Позднее исследования содержимого старых перьевых подушек показали, что в них могут жить микроорганизмы и паразиты, включая пылевых клещей. Такие клещи опасны прежде всего для людей, склонных к аллергии и бронхиальной астме.

После этого в Европе начали уделять больше внимания обработке наполнителей. Использовали пух водоплавающего гуся и очищали его специальными способами. Но проблема полностью не исчезла, поэтому со временем появились новые материалы.

Как появились современные наполнители

В XX веке на смену традиционным пуху и перу начали приходить синтетические материалы. Сначала использовали поролон, но такие подушки тоже имели недостатки. Затем химики создали искусственное волокно, которое на ощупь могло напоминать пух, но было проще в уходе.

Такие подушки лучше держали форму, не впитывали пот так активно, их можно было стирать и сушить. Это изменило отношение к постельным принадлежностям: подушка стала не просто мягкой, но и более гигиеничной.

Сегодня выбор наполнителей очень широк. Есть подушки для аллергиков, беременных, детей, анатомические модели, изделия с волнистой формой для поддержки головы и шеи. Современные материалы проходят проверку, а сама подушка воспринимается уже не как признак богатства, а как предмет, от которого зависит качество сна.

Как выбрать подушку для дома

Сегодня подушка выполняет сразу несколько функций. Основная — поддерживать голову и шею во время сна. Но она также может делать удобнее сидение на диване или стуле и служить декоративным акцентом в интерьере.

Для сна важны форма, высота, жесткость и наполнитель. Подушка должна помогать телу отдыхать, а не заставлять шею находиться в неудобном положении. Для интерьера значение имеют размер, цвет, ткань и рисунок. Подушки лучше подбирать с учетом мебели, оттенков комнаты и фактуры тканей.

Если пространство уже яркое, подушки могут быть спокойнее. Если интерьер нейтральный, они легко станут цветовым акцентом. Узоры тоже стоит сочетать с обивкой: например, рядом с полосатой тканью может хорошо смотреться клетка, волна или другой контрастный рисунок.

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